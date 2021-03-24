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    Başkan Erdoğan AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi öncesi vatandaşlara hitap etti

    Giriş Tarihi: 24.03.2021, 11:09

    AK Parti’de büyük gün. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın 2023 manifestosunu, yeni kadrolarını, A takımındaki kan değişikliğini açıklayacağı ve seçim startını vereceği AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi bugün gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi öncesi salon önünde kendisini bekleyen vatandaşlar hitap etti.

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