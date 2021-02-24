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    Başkan Erdoğan AK Parti İstanbul 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu: Kanal İstanbul'u yapacağız

    Giriş Tarihi: 24.02.2021, 18:56

    Başkan Erdoğan, AK Parti İstanbul 7. Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarda bulundu. Konuşmasında Kanal İstanbul ile ilgili etüdün tamamlandığını belirten Başkan Erdoğan, "Muhalefet Kanal İstanbul'a itiraz ediyor. İnadına yapacağız. Buna da alışacaklar. Kanal İstanbul, İstanbul'u güzelleştirecek" ifadelerini kullandı. CHP'li İzmir belediyesine de tepki gösteren Erdoğan, "İşte İzmir'de son yağmurlarda ne oldu? Hatta bir hanımefendi ne dedi Bay Kemal'e? 35 yıldır İzmir'i siz yönetiyorsunuz, 35 yıldır her yağmurda, karda kışta maalesef dükkanlarımız bu hale geliyor. O da kuzu kuzu dinliyor. Bu iş öyle lafla olmuyor." dedi.

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