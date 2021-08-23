Başkan Erdoğan AK Parti MKYK'yı topluyor! İşte masadaki konular

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/baskan-erdogan-ak-parti-mkykyi-topluyor-iste-masadaki-konular" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nu (MKYK) toplayacak. Toplantının ana gündem maddesi Karadeniz'de meydana gelen sel felaketi ve Türkiye'nin kıyılarında yaşanan orman yangınları olacak. Bölgede olan MKYK üyeleri çalışmalar hakkında bilgi verecek. A Haber Ankara editörü Arzu Fidanverdi detayları aktardı.