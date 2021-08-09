AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanıyor. MYK gündeminin en önemli konu başlığı 10 günü aşkın bir süredir etkisini sürdüren Türkiye'nin ciğerini yakan orman yangınları oluşturuyor. A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu detayları aktardı.
Başkan Erdoğan AK Parti MYK'yı topluyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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