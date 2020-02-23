Başkan Erdoğan Almanya Hanau'daki ırkçı saldırıda yaralanan Muhammed'i aradı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/baskan-erdogan-almanya-hanaudaki-irkci-saldirida-yaralanan-muhammedi-aradi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Almanya'nın Hanau kentindeki ırkçı saldırıda yaralanan Türk vatandaşı Muhammed Beyazkendir ile telefonda görüntülü görüştü. Başkan Erdoğan ile konuşurken büyük heyecan yaşayan Muhammed, iyi olduğunu söyledi Erdoğan'a ilgisi için teşekkür etti.