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    Başkan Erdoğan: Amacımız sınırımızdaki terör koridorunu bertaraf etmek

    Giriş Tarihi: 24.04.2021, 16:55

    Gelen son dakika haberine göre, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 2.5 ay aradan sonra Kuzey Irak’ta terör örgütü PKK’ya karşı havadan ve karadan yeni bir harekat başlattı. Kuzey Irak'taki Metina, Zap, Avaşin-Basyan ve Kandil'deki PKK hedeflerinin ateş altına alındığı bildirildi. Başkan Erdoğan, Irak'ın kuzeyinde terör örgütüne yönelik düzenlenen "Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım Operasyonu" Komuta Merkezi'ne bağlandı. Erdoğan, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından dün akşam Irak'ın kuzeyinde yuvalanan PKK terör örgütüne yönelik Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonu başlatılmıştır. Karadan ve havadan sığınak-barınak ve mağaraların ateş altına alındığı operasyonda, şu ana kadar çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir" dedi.

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