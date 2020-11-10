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    Başkan Erdoğan Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı

    Giriş Tarihi: 10.11.2020, 09:24

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 82. sene-i devriyesinde Anıtkabir'de saygı duruşunda bulunduktan sonra; Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

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