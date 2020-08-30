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    Başkan Erdoğan Anıtkabir'de!

    Giriş Tarihi: 30.08.2020, 11:22

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkanı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98'inci yıl dönümü törenleri için Anıtkabir'e geldi. Erdoğan, Anıtkabir'de "Türkiye bilhassa Doğu Akdeniz'de, tehdit, yıldırma ve şantaj diline boyun eğmeyecek, uluslararası hukuktan ve ikili anlaşmalardan kaynaklanan hakları savunmayı sürdürecek." dedi.

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