Başkan Erdoğan: Ankara-Niğde otoyolu sayesinde ülkemizin 1 milyar 628 milyon lira kazancı olacaktır

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/baskan-erdogan-ankara-nigde-otoyolu-sayesinde-ulkemizin-1-milyar-628-milyon-lira-kazanci-olacaktir" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara-Niğde Otoyolu Açılış Töreninde hitap etti. Başkan Erdoğan, "(Ankara-Niğde otoyolu) Hesaplamalara göre yılda bu otoyol sayesinde ülkemizin vakitten 885 milyon lira, akaryakıttan 743 milyon lira olmak üzere toplamda 1 milyar 628 milyon lira kazancı olacaktır." dedi.