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    Başkan Erdoğan: Ankara-Niğde otoyolu sayesinde ülkemizin 1 milyar 628 milyon lira kazancı olacaktır

    Giriş Tarihi: 04.09.2020, 18:04

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara-Niğde Otoyolu Açılış Töreninde hitap etti. Başkan Erdoğan, "(Ankara-Niğde otoyolu) Hesaplamalara göre yılda bu otoyol sayesinde ülkemizin vakitten 885 milyon lira, akaryakıttan 743 milyon lira olmak üzere toplamda 1 milyar 628 milyon lira kazancı olacaktır." dedi.

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