Başkan Erdoğan, anne ve babasının kabirlerini ziyaret etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, anne ve babasının kabirlerini ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan çıkarak, Karacaahmet Mezarlığı'na gitti. Erdoğan, annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan'ın mezarlarını ziyaret ederek, dua etti. Erdoğan, vatandaşların Kurban Bayramı'nda koronavirüs tedbirlerine dikkat etmesini rica etti.
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