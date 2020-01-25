Başkan Erdoğan, aracını durdurup vatandaşlarla sohbet etti

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Sabah saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkan Başkan Erdoğan yolda makam aracını durdurarak vatandaşlarla bir süre sohbet eti. Erdoğan daha sonra çalışmalarını sürdürmek üzere Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'ne geçti. .