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    Başkan Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı resmi törenle karşıladı

    Giriş Tarihi: 06.01.2021, 15:35

    Son dakika haberine göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı resmi törenle karşıladı. İki lider baş başa ve heyetler arası görüşmelerden sonra ortak basın toplantısı düzenleyecek.

    Son dakika haberine göre Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı, Başkan Erdoğan,resmi törenle karşıladı.

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