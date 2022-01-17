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    Başkan Erdoğan Arnavutluk'ta resmi törenle karşılandı

    Giriş Tarihi: 17.01.2022, 12:46

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın davetlisi olarak bugün Tiran'a gitti. Başkan Erdoğan'ın yapacağı kritik ziyaret öncesi Tiran'da bulunan caddeler Türk bayrakları ile donatıldı. Başkan Erdoğan Arnavutluk'a ulaşmasının ardından resmi törenle karşılandı. Programda Türk heyetine olan yoğun ilgi dikkat çekti.

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