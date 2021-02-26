Başkan Erdoğan, Atlas 1948 – İstanbul Sinema Müzesi Açılışı'nda konuştu

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/baskan-erdogan-atlas-1948-istanbul-sinema-muzesi-acilisinda-konustu" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Son dakika... Başkan Erdoğan, Atlas Sineması ile İstanbul Sinema Müzesi'nin açılışında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Kültür ve sanat alanında sahip olduğumuz köklü birimi vatandaşlarımızın yanında tüm insanlığa sunmak en baştaki görevlerimizden biri. Her ne kadar salgın sebebiyle misafir ettiğimiz turist sayısında düşüş olsa da normalleşmeye birlikte çok daha yüksek sayılara ulaşacağımız biliyoruz. Seyahat kısıtlamalarını kaldıran veya hafifleten her yerde ülkemize rezervasyonlarda adeta patlama yaşanıyor." dedi.