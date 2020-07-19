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    Başkan Erdoğan Ayasofya Camii'nde incelemelerde bulundu

    Giriş Tarihi: 19.07.2020, 15:08

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camii'ne geldi. Erdoğan, 24 Temmuz'da ibadete açılacak Ayasofya Camii'nde yapılan çalışmalar ve hazırlıklar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da Erdoğan'a eşlik etti.

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