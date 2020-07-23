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    Başkan Erdoğan Ayasofya Camii'nde incelemelerde bulundu

    Giriş Tarihi: 23.07.2020, 18:54

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yarın (24 Temmuz) kılınacak Cuma namazıyla birlikte 86 yıl sonra yeniden resmen ibadete açılacak olan Ayasofya Camii'ndeki son hazırlıkları yerinde inceledi. A Haber muhabiri Mehmet Karataş son dakika gelişmesinin detaylarını canlı yayında aktardı.

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