Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yarın (24 Temmuz) kılınacak Cuma namazıyla birlikte 86 yıl sonra yeniden resmen ibadete açılacak olan Ayasofya Camii'ndeki son hazırlıkları yerinde inceledi. A Haber muhabiri Mehmet Karataş son dakika gelişmesinin detaylarını canlı yayında aktardı.
Başkan Erdoğan Ayasofya Camii'nde incelemelerde bulundu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.