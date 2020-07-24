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    Başkan Erdoğan Ayasofya Camii'ne geldi

    Giriş Tarihi: 24.07.2020, 12:21

    Ayasofya Cami-i Şerifi’nde 86 yıl aradan sonra bugün kılınacak cuma namazı öncesi sela ve tekbirler okunmaya başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ayasofya Camii'ndeki ilk Cuma Namazına gitmek için Kısıklı'daki konutundan çıkarak Ayasofya'ya geldi.

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