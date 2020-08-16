Başkan Erdoğan Ayder Yaylası'nda incelemelerde bulundu

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/baskan-erdogan-ayder-yaylasinda-incelemelerde-bulundu" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası'nda incelemelerde bulundu. Ayder Yaylası yolunda duran ve yol kenarında mısır satan köylü kadın ve eşi ile sohbet eden Erdoğan, haşlanmış mısır satın alarak ödemesini de kendisi yaptı. Erdoğan, kendisini takip eden basın mensuplarına da mısır ikram etti.