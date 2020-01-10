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Başkan Erdoğan, Azize Acar'ın cenaze törenine katıldı

Giriş Tarihi: 10.01.2020, 14:48

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldı. Burada cuma namazını kılan Erdoğan'a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da eşlik etti. Erdoğan, daha sonra Azize Acar'ın cenaze namazına da iştirak etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan çıkarak Büyük Çamlıca Camisi'ne geçti.

Burada cuma namazını kılan Erdoğan'a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da eşlik etti.

"RABB'İM BİRLİĞİMİZİ DAİM EYLESİN"

Başkan Erdoğan, cuma namazını kıldıktan sonra cemaate şöyle seslendi:

"Muhterem kardeşlerim. Cumanız mübarek olsun. Rabb'im birliğimizi daim eylesin. Tüm şehitlerimize rahmet eylesin. Gazilerimize şifalar nasip eylesin. Değerli kardeşlerim. Birliğimizi beraberliğimizi tekraren daim eylesin diyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla."

CENAZE TÖRENİNE KATILDI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra Azize Acar'ın cenaze namazına da iştirak etti.

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