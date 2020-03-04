Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda İdlib'de düzenlenen Bahar Kalkanı Harekatı'na ve gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunurken kahraman ordumuzun Suriye'de yürüttüğü operasyondan ve milli silahlarımızdan görüntüler paylaştı.
Başkan Erdoğan Bahar Kalkanı Harekatı'ndan görüntüleri izletti! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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