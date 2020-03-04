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Başkan Erdoğan Bahar Kalkanı Harekatı'ndan görüntüleri izletti!

Giriş Tarihi: 04.03.2020, 13:11

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda İdlib'de düzenlenen Bahar Kalkanı Harekatı'na ve gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunurken kahraman ordumuzun Suriye'de yürüttüğü operasyondan ve milli silahlarımızdan görüntüler paylaştı.

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