 BİZE ULAŞIN
yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır Tv > Gündem > Başkan Erdoğan, Barış Pınarı Harekat bölgesine video konferans sistemiyle bağlandı

Başkan Erdoğan, Barış Pınarı Harekat bölgesine video konferans sistemiyle bağlandı

Giriş Tarihi: 03.11.2019, 23:19

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'daki Kara Kuvvetleri Komutanlığı İleri Müşterek Harekat Merkezi'ni ziyaretinde, Barış Pınarı Harekatı'nda yetkili bir komutan ile video konferans sistemiyle görüşerek, bölgedeki elektrik ve su durumuna ilişkin bilgi aldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'daki Kara Kuvvetleri Komutanlığı İleri Müşterek Harekat Merkezi'ni ziyaretinde, Barış Pınarı Harekatı'nda yetkili bir komutan ile video konferans sistemiyle görüşerek, bölgedeki elektrik ve su durumuna ilişkin bilgi aldı.

Cumhurbaşkanlığından, Erdoğan'ın İleri Müşterek Harekat Merkezi'ne yaptığı ziyarete ilişkin video paylaşıldı.

Videoda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video konferans sistemiyle bağlantı kurduğu, Barış Pınarı Harekat bölgesindeki komutandan Resulayn ile civarındaki su ve elektrik arzına dair bilgi aldığı görüldü.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Başkan Erdoğan, Barış Pınarı Harekat bölgesine video konferans sistemiyle bağlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

EN YENİ VİDEOLAR

İzmir'de hareketli anlar! Konak'ta bir şahıs yön tabelalarının üzerine çıktı! İşte o anlar...
İzmir'de hareketli anlar! Konak'ta bir şahıs yön tabelalarının üzerine çıktı! İşte o anlar...
İzmir'de feci kaza! Makas atan sürücü kazaya neden oldu
İzmir'de feci kaza! Makas atan sürücü kazaya neden oldu
Bakan Albayrak'tan 3 Kasım paylaşımı: Bayramımız var
Bakan Albayrak'tan 3 Kasım paylaşımı: Bayramımız var
Hangi müzik grubunun solistinin lakabı Kertenkele Kraldır?
Hangi müzik grubunun solistinin lakabı Kertenkele Kraldır?
Terör yandaşları hedef gösterdiği Seçil öğretmene Türkiye sahip çıktı
Terör yandaşları hedef gösterdiği Seçil öğretmene Türkiye sahip çıktı
İzmir'de sokaklar göle döndü
İzmir'de sokaklar göle döndü
Bakan Albayrak'tan 3 Kasım paylaşımı: Bayramımız var
Bakan Albayrak'tan 3 Kasım paylaşımı: Bayramımız var
Terör yandaşları hedef gösterdiği Seçil öğretmene Türkiye sahip çıktı
Terör yandaşları hedef gösterdiği Seçil öğretmene Türkiye sahip çıktı
İzmir'de sokaklar göle döndü
İzmir'de sokaklar göle döndü
Vatandaşlar etrafını sardı! Erdoğan'a sevgi seli
Başkan Erdoğan, vatandaşlarla sohbet etti
İzmir'de korkunç kaza!
İzmir'deki korkunç kazada sürücü çarptı, kaçtı, arkasına bile bakmadı
CHP'den HDP'nin önerisine destek!
CHP'den HDP'nin önerisine destek!