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Başkan Erdoğan Barış Pınarı Harekatı'nda öldürülen terörist sayısını açıkladı

Giriş Tarihi: 10.10.2019, 13:52

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda Barış Pınarı Harekatı hakkında konuştu. Terör operasyonunu lekelemeye çalışanlara sert bir dille tepki gösteren Erdoğan, 109 teröristin öldürüldüğünü açıkladı. Başkan Erdoğan, "Harekatın başladığı saatten şuana kadar 109 terörist öldürüldü. 109'un dışında yaralanan ve teslim olanlar da var. Operasyonlar devam ediyor. Terör örgütlerinin yandaşları yalanlarıyla operasyonumuza gölge düşürmeye çalıştılar. Hristiyan Suriye vatandaşlarının yaşadığı bölgeye önce roket atıp, ardından "Türkiye sivilleri bombalıyor" diye yalan haber uydurdular. Bombayı atan sizsiniz, terbiyesiz herifler. Bu kara propaganda makinasına karşı tedbirleri aldık. Doğruları tüm dünyayla paylaştık ve paylaşıyoruz. Oradaki Hristiyanların liderleri bize olan güvenlerini yaptıkları açıklamayla yinelediler."

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