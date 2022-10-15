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    Başkan Erdoğan Bartın'da maden sahasında!

    Giriş Tarihi: 15.10.2022, 15:23

    Son dakika haberi...Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bartın’da maden ocağında meydana gelen patlama sebebiyle bugünkü Diyarbakır programını iptal etti. Erdoğan yaptığı açıklamada " Can kayıplarını telafi edemesek de, vefat eden kardeşlerimizi geri getiremesek de en küçük mağduriyete dahi izin vermeyecek, ailelerimize sahip çıkacağız." dedi. Başkan Erdoğan Bartın'da maden faciasının yaşandığı bölgeye geldi. Erdoğan maden sahasında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, patlamanın yaşandığı Amasra'daki maden ocağında son işçiye de ulaşıldığını, hayatını kaybedenlerin sayısının 41 olduğunu bildirdi.

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