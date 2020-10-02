Başkan Erdoğan: Başaramadılar, başaramayacaklar

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Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Konya Şehir Hastanesi'nin açılış törenine katıldı. Konya Şehir Hastanesi açılış töreninde önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, çevremizdeki kriz olaylarının merkezindeki hedefin Türkiye olduğunu belirterek "Bugüne kadar ne dediysek yaptık, ne taahhüt ettiysek yerine getirdik. Artık hem sahada hem de masada asli bir yeri olan ülke olduk. Elbette bunun bir bedeli oldu. Uluslararası baskılarla, ekonomik saldırılara maruz kaldık. Bu yoldan dönmedik, dönmeyeceğiz. Başaramadılar başaramayacaklar" dedi.