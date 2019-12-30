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Başkan Erdoğan: Başaramazsınız diyenlere inat başardık

Giriş Tarihi: 30.12.2019, 15:19

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni'nde konuştu. Başkan Erdoğan, Türkiye'nin Otomobili projesiyle ilgili "Başaramazsınız diyenlere inat başardık." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Bursa'daki fabrika TSK'ya ait, 4 milyon metrekarelik alanın 1 milyon metrekaresini şu anda TOGG'a tahsis ettik. Şimdi fabrikamızı yapacak, uluslararası sulara açılma imkanımız olacak. Projenin her adımını takip ediyoruz. Bursa otomobil sanayimizin yan sanayi olarak da Türkiye'de en güçlü olduğu yer. Türkiye'nin otomobili sanayimizi tasarımdan üretime geleceğe hazırlama çabamızın örneğidir. Milletimizin projeyi sahiplenmesi devrin otomobilinin önünü kesemeyecekler.

Yerli ve milli teknoloji hamlelerinin başına gelenlerin devrin otomobilinde tekrarlanmayacağının ispatıdır. Atılan her hayırlı adımın karşısında yer alan sığ bir anlayış bulunuyor. Biz de son 17 yılda ne yaptıysak, 'Yapamazsınız' diyenlere rağmen başardık. Hiçbir şey üretmediği halde varlığını sürdüren bu asalak zihniyete teslim olmadık. Bu hastalıklı zihniyetin en büyük panzehri hep daha büyük projeleri hayata geçirmemizdir. Türkiye'nin otomobili gibi adımların en büyük katkısı budur.

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