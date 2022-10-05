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    Başkan Erdoğan: Başörtüsü konusunda çözümü yasa değil Anayasa düzeyinde sağlayalım | Video

    Giriş Tarihi: 05.10.2022, 13:30

    Türkiye'nin merakla beklediği AK Parti Grup Toplantısında Başkan Erdoğan çok önemli açıklamalar yaptı. Erdoağan "Bugün Türkiye’nin gündeminde başörtüsü diye bir mesele, verdiğimiz mücadele ve yaptığımız düzenlemeler sayesinde, hamdolsun artık kalmamıştır. YÖK Başkanı hakkında, 'başörtüsü yasağını kaldırın' dediği için görevini kötüye kullanma iddiasıyla dava açanların başında Kılıçdaroğlu geliyordu.Kanun teklifi diye Meclis’e sundukları metin, sorunu hem tüm boyutlarıyla kucaklamaktan, hem de arzu edilen şekilde çözmekten çok uzaktır." diye konuştu. Erdoğan, başörtüsü konusunda, "Gelin çözümü yasa değil Anayasa düzeyinde sağlayalım." ifadelerini kullandı.

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