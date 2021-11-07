Başkan Erdoğan, Batman'da gençlerle buluştu

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Başkan Erdoğan, Batman'da Şehit Şenay Aybüke Yalçın İl Halk Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen "Gençlerle Buluşma Programı"na katıldı.Erdoğan, "Bölgemize hakim olan bu kalkınma, özgürlük ve kardeşlik iklimini inşallah daha da tahkim edeceğiz. Gözaydınlığımız olan siz gençlerimizin hayallerinizi gerçekleştirmeniz için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.