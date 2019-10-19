Kayseri'deki Toplu Açılış Töreni'nde konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'Baktılar ki Türkiye’yi sahadaki teröristlerle durduramayacaklar başka yollara başvurdular. Kendilerine Suriye meselesinin bugünlere nasıl geldiğini anlattık. Ama bir şey söyledik: Biz terör örgütüyle masaya oturacak kadar alçalmadık. Biz terör örgütü ile masaya oturacak kadar alçalmadık. Bir devlet terör örgütü ile masaya oturmaz.'' dedi.
Başkan Erdoğan: Bir devlet terör örgütüyle masaya oturmaz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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