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Başkan Erdoğan: Bir devlet terör örgütüyle masaya oturmaz

Giriş Tarihi: 19.10.2019, 17:21

Kayseri'deki Toplu Açılış Töreni'nde konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'Baktılar ki Türkiye’yi sahadaki teröristlerle durduramayacaklar başka yollara başvurdular. Kendilerine Suriye meselesinin bugünlere nasıl geldiğini anlattık. Ama bir şey söyledik: Biz terör örgütüyle masaya oturacak kadar alçalmadık. Biz terör örgütü ile masaya oturacak kadar alçalmadık. Bir devlet terör örgütü ile masaya oturmaz.'' dedi.

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