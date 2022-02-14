Başkan Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidiyor!

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/baskan-erdogan-birlesik-arap-emirliklerine-gidiyor" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Son dakika haberine göre… Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Birleşik Arap Emirlikleri'ne bir ziyaret gerçekleştirecek. Erdoğan, "Bazı adımları çok güçlü şekilde atacağız. 10 milyar dolarlık yatırım planı sundular." açıklamasında bulunmuştu. Kritik zirvede barış ve istikrarın tesisi ve korunması anlayışı temelinde, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak, ikili ilişkilere önemli katkılar sağlayacak 12 anlaşma imzalanacak. Detayları A Haber Ankara editörü Arzu Fidanverdi aktardı.