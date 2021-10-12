Başkan Erdoğan, BM Biyoçeşitlilik Konferansına video mesaj yolladı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/baskan-erdogan-bm-biyocesitlilik-konferansina-video-mesaj-yolladi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Başkan Erdoğan, BM Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi 15. Taraflar Konferansına (COP15) video mesaj gönderdi. Erdoğan mesajında, "(İklim değişikliği) Ekonomik gücü, coğrafi konumu, tarihi sorumluluğu ne olursa olsun tüm ülkelerin elini taşın altına koyması şarttır." ifadelerini kullandı.