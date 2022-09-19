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    Başkan Erdoğan BM Eğitimin Dönüştürülmesi Zirvesi'nde konuştu: Türkiye'nin örnek adımlarını bir bir anlattı

    Giriş Tarihi: 19.09.2022, 19:52

    Birleşmiş Milletler Vesayet Konseyi'nde düzenlenen 'Eğitimin Dönüştürülmesi Zirvesi'ne katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de eğitim konusunda atılan adımları diğer katılımcılara aktardı. Türkiye'deki zorunlu eğitimi 12 yıla çıkardıklarını vurgulayan Başkan Erdoğan, "Okullaşma oranını yükselttik. Kız çocuklarının eğitimini teşvik ettik. Son 20 yıldır eğitimin yaygınlaştırılması ve fırsat eşitliği için tarihi nitelikte adımlar atıyoruz. Her alanda eğitim altyapımızı güçlendirmenin gayreti içindeyiz." dedi.

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