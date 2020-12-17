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    Başkan Erdoğan: Bölgemiz terörün başını tamamen ezmeden huzura kavuşamayacaktır

    Giriş Tarihi: 17.12.2020, 18:42

    Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Irak Başbakanı Mustafa Kazımi, ortak basın toplantısı düzenledi. Başkan Erdoğan burada yaptığı konuşmada "Ne Türkiye'nin ne Irak'ın ne de Suriye'nin geleceğinde bölücü teröre asla yer yoktur. Bölgemiz, terörün başını tamamen ezmeden huzura kavuşamayacaktır." ifadelerini kullandı.

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