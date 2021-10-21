<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/baskan-erdogan-bolgesel-finans-konferansina-video-mesaj-gonderdi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Başkan Erdoğan, "Bölgesel Finans Konferansı"na video mesaj gönderdi. Erdoğan, İstanbul Finans Merkezi ile dünyadaki önemli merkezlerden biri olmanın peşinde olduklarını belirterek, "Bu projenin İslami finans açısından da bir merkez olmasını arzu ediyoruz. Bununla ilgili mevzuat çalışmalarımızı inşallah yakında tamamlayacağız." dedi.