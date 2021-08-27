Başkan Erdoğan, Bosna Hersek'te açıklamalarda bulundu

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/baskan-erdogan-bosna-hersekte-aciklamalarda-bulundu" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek'te resmi temaslarını sürdürüyor. Bosnalılar ise Başkan Erdoğan'ın yoğun bir sevgi ve ilgi ile karşıladı. Ardından Başkan Erdoğan ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Türkiye ile Bosna Hersek arasında belirlenen bir hedef var, o da ikili ticaret hacmimizi 1 milyar avroya çıkartmak. Bunun için de çok kararlı bir çalışmayı sürdürmemiz gerekiyor. Burada bazı önemli firmalar var, bazı eksikliklerinin giderilmesi gerekiyor. Ziraat Bankası'nın hem Bosna Hersek'e hem de ticareti geliştirme kaygısı içinde olanlara kredi temininde çok ciddi destekleri olacaktır." dedi.