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    Başkan Erdoğan böyle duyurdu: İlk atışta hedefi tam isabetle vurdu

    Giriş Tarihi: 14.04.2021, 11:42

    Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, BOZDOĞAN'ın ilk atışta hedefi tam isabetle vurduğunu duyurdu.

    Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Türkiye, havadan havaya füze teknolojisine sahip sayılı ülkelerden biri olmayı başardı. Genç teknisyen ve mühendislerimizin GÖKTUĞ projesinde geliştirdiği görüş içi hava-hava füzemiz BOZDOĞAN, ilk atışta hedefi tam isabetle vurdu." dedi.

    Türkiye, havadan havaya füze teknolojisine sahip sayılı ülkelerden biri olmayı başardı.

    Genç teknisyen ve mühendislerimizin GÖKTUĞ projesinde geliştirdiği görüş içi hava-hava füzemiz BOZDOĞAN, ilk atışta hedefi tam isabetle vurdu.

    Gençlere #Maşallah 🚀#MilliTeknolojiHamlesi🇹🇷 pic.twitter.com/20P3RCbdtE

    — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 14, 2021

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