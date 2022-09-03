Başkan Erdoğan böyle uyardı: Yunanistan'a tek cümlemiz var İzmir'i unutma

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/baskan-erdogan-boyle-uyardi-yunanistana-tek-cumlemiz-var-izmiri-unutma" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Başkan Erdoğan, il ziyaretlerine bugün Samsun ile devam ediyor. Erdoğan TEKNOFEST Karadeniz'e katılmak üzere Samsun'a geldi. festival alanında kaıtılımcılara seslendi. Başkan Erdoğan, konuşmasında Yunanistan'a uyarıda bulunarak, "Şu anda Amerika Dedeağaç'a silahları, uçakları gönderiyor mu? Bak Yunan tarihe dön, çok daha ileri gidersen bunun bedeli ağır olur ağır. Yunanistan'a bizim tek cümlemiz var. İzmir'i unutma. Adaları işgal etmeniz filan bizi bağlamaz, vakti saati geldiğinde gereğini yaparız. Hani diyoruz ya bir gece ansızın gelebiliriz." ifadelerini kullandı.