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    Başkan Erdoğan: Bu teröristlerin ucu ya HDP'ye ya CHP'ye çıkıyor! Kirli senaryolara pabuç bırakmayacağız

    Giriş Tarihi: 27.09.2022, 12:56

    Son dakika haberleri... Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı.Erdoğan, ''Akdeniz'de yaşanan göçmen ölümleri karşısında Batı üç maymunu oynamayı tercih etti. Batı'da mültecilere kapanan kapılar, FETÖ'cü alçaklara PKK'lı teröristlere açılıyor. Alçaklar 2 polisimizi şehit etti. Teröristler anında hak ettikleri karşılığı buldular. Bu teröristlerin hangisinin izini takip ederseniz edin ucu ya HDP’ye ya CHP’nin gazeteci siyasetçi sivil toplum temsilcisi diyerek sahip çıktığı kesimlere ya da batı ülkelerine çıkar." dedi.

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