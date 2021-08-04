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    Başkan Erdoğan Bugün A Haber ve ATV ortak yayınında

    Giriş Tarihi: 04.08.2021, 09:44

    Türkiye'yi saran orman yangınları, sel felaketleri ve koronavirüste son durum neler? Gündeme dair soruları Başkan Erdoğan canlı yayında cevaplayacak Başkan Erdoğan bu akşam saat 21.00'de A Haber - Atv - A Para - ANews ortak yayınında olacak.

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