Türkiye'yi saran orman yangınları, sel felaketleri ve koronavirüste son durum neler? Gündeme dair soruları Başkan Erdoğan canlı yayında cevaplayacak Başkan Erdoğan bu akşam saat 21.00'de A Haber - Atv - A Para - ANews ortak yayınında olacak.
Başkan Erdoğan Bugün A Haber ve ATV ortak yayınında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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