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    Yeniasır TV Gündem Başkan Erdoğan Çamlıca'da dev Türk Bayrağını göndere çekti

    Başkan Erdoğan Çamlıca'da dev Türk Bayrağını göndere çekti

    Giriş Tarihi: 23.04.2021, 15:01

    Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun katıldığı törende, devasa Türk Bayrağı Başkan Erdoğan tarafından göndere çekildi. Başkan Erdoğan törende önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Çamlıca, bizzat takibini yaparak ülkemize kazandırdığımız camisiyle kulesiyle ve şimdi de 111 metrelik bayrak direği ve Türkiye'nin en büyük bayrağı, yaklaşık 1000 metrekareyi bulan bayrağıyla yepyeni bir çehreye kavuşuyor."dedi.

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