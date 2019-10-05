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Başkan Erdoğan canlı yayında açıkladı: Hazırlıklar tamam talimatlar verildi!

Giriş Tarihi: 05.10.2019, 11:26

Başkan Erdoğan, Fırat'ın doğusuna yapılması planlanan askeri harekatla ilgili AK Parti 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda flaş açıklamalarda bulundu. ABD ile birlikte yapılan Suriye'ye yapılan kara ve hava ortak devrilerine yetersiz buluduğunu ifade eden Başkan Erdoğan, ABD'ye seslendi "Siz SDG adıyla gözlerden kaçırmaya çalıştığını PKK/YPG'yi terör örgütü olarak tanıyor musunuz bunu açıklayın! Bu yönde bi açıklamalar duymadık. Öyleyse sözün bittiği yerdeyiz. Ülkemizi terör örgütünden uzak tutmak için sürekli yüzümüze gülenlere diyoruz ki artık sözün bittiği yerdeyiz. Hazırlıklarımızı yaptık, harekat planlarımızı tamamladık. Gereken talimatları verdik. Kararı verilen ve süreci başlamış olan barış pınarlarının önünü açma ihtimali belki bugün belki yarın denecek kadar yakındır. Hem karadan hem de havadan bu harekatı yöneteceğiz" dedi.

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