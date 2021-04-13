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    Yeniasır TV Gündem Başkan Erdoğan canlı yayında açıkladı: Kısmi kapanma uygulamasına geçiyoruz

    Başkan Erdoğan canlı yayında açıkladı: Kısmi kapanma uygulamasına geçiyoruz

    Giriş Tarihi: 13.04.2021, 19:15

    Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Ramazan ayının ilk iki haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak kısmi kapanma uygulamasına geçiyoruz" dedi. Başkan Erdoğan alınan tedbirleri canlı yayında yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında madde madde açıkladı.

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