Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Ramazan ayının ilk iki haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak kısmi kapanma uygulamasına geçiyoruz" dedi. Başkan Erdoğan alınan tedbirleri canlı yayında yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında madde madde açıkladı.
Başkan Erdoğan canlı yayında açıkladı: Kısmi kapanma uygulamasına geçiyoruz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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