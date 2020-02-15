Başkan Erdoğan canlı yayında AK Parti üyelerini tek tek aradı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/baskan-erdogan-canli-yayinda-ak-parti-uyelerini-tek-tek-aradi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul il örgütündeki ödül töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, AK Parti'ye yeni üye olan vatandaşları canlı yayında telefonla arayıp tebrik etti. Yeni üye partililer, telefonda karşılarında Başkan Erdoğan ile görünce şaşkınlıklarını gizleyemezken, ortaya güldüren diyaloglar çıktı. İşte o anlar...

Başkan Erdoğan'ın AK Parti üyeleriyle gerçekleştirmiş olduğu telefon görüşmesindeki diyaloglardan satır başları;



Başkan Erdoğan, AK Parti üyesi olan Berfin Dağdelen'le üye buluşması töreninde konuştu. AK Parti üyesi Berfin Dağdelen'le konuşması şöyle;

Berfin Dağdelen: Siz kimi aramıştınız?

Erdoğan: Ben Berfin Dağdelen'i arıyorum.

Başkan Erdoğan: Şu anda biz İl Teşkilatı'nda toplantıdayız. Partimize üye oldunuz mu?

Berfin Dağdelen: Evet oldum.

Başkan Erdoğan: Şu anda bini aşkın kardeşimiz sizi tebrik ediyor. Üyeliğinizi tebrik etmek için arıyorum

Berfin Dağdelen: Teşekkür ederim sağolun var olun. Biz ailecek üyeyiz.

Başkan Erdoğan: Öyle mi?

Berfin Dağdelen: Şimdi yeni bir hamle başlatıyoruz. AK Parti ailesine girdikten sonra yeni yeni üyeler katacağız.

Başkan Erdoğan: İnşallah.

Bütün aileye şahsım ve binlerce arkadaşımla selam söylüyorum.

Çok teşekkür ediyorum. Ben de sizleri selamlıyorum. Ellerinizden öpüyorum.



'TEŞEKKÜRLER BAŞKANIM'



Başkan Erdoğan: Doğan Bey nasılsınız. Üyeliğiniz hayırlı olsun diyelim mi?

Doğan Bey: Teşekkür ederim. Diyelim.

Başkan Erdoğan: Kaç kardeşsiniz? Şu anda bini aşkın bütün kardeşlerimizle birlikteyiz. Nerede okuyorsun?

Doğan Bey: Sakarya'da okuyorum.

Başkan Erdoğan: Hangi bölüm?

Doğan Bey: Dış ticaret.

Başkan Erdoğan: Hayırlı olsun. Allah hayırlısına erdirsin. Senin gibi genç kardeşlerimizin üye kaydı yapmasını bekliyorum.

Doğan Bey: Teşekkür ederim başkanım.

Başkan Erdoğan: Bütün aileye selamlarımızı iletin. Bütün arkadaşlarımızın selamları var. Derslerinizde başarılarınızı diliyoruz.

Doğan Bey: Teşekkürler başkanım.



'MUSTAFA BAK ÇOK ÜYE YAPACAKSIN'

Fatih'ten Mustafa Demir:

Başkan Erdoğan: Alo

Mustafa Demir: Buyrun sayın başkanım.

Başkan Erdoğan: Selamın Aleyküm. Mustafa Bey üyeliğinizi tebrik ediyorum.

Mustafa Demir: Teşekkür ederim başkanım

Başkan Erdoğan: Fatih'te fırıncılık yapıyorsunuz heralde. Neredelisiniz?

Mustafa Demir: Adıyaman

Başkan Erdoğan: Kaç çocuk var?

Mustafa Demir: 3 tane var ellerinizden öper.

Başkan Erdoğan: Sen tabanı tutturdun. En az üç diyoruz. Fatih'in neresinde çalışıyorsunuz.

Mustafa Demir: Fatih efendim.

Başkan Erdoğan: Maşallah tam yerindesiniz.

Mustafa Demir: Kebapçıların arasında efendim. Fırıncı olarak bazı sıkıntılarımız oluyor başkanım.

Başkan Erdoğan: Teyfik Bey bak sorun çıkıyormuş. İlgilenirsiniz.

Mustafa Demir: Babası da memleketten gelmiş. Sizi çok seviyor. Her defasında diyor ki "Tayyip Bey'e oy vermesseniz size hakkımı helal etmem" Hastaneden çıkar çıkmaz "Allah razı olsun Tayyip Bey'den. Bu hastaneleri yapmış." dedi.

Başkan Erdoğan: Allah'ta ondan razı olsun.. Bana bak çok üye yapacaksın.

Mustafa Demir: İnşallah başkanım.

Başkan Erdoğan: Bizim de bir yerden tutmamız lazım diyor. Çocukları gözlerinden öpüyorum. Babanın ellerinden. Allah'a emanet ol.



'İLHAMİ NİYE GÜLDÜN'



Başkan Erdoğan: İlhami niye güldün? Gerçekten ben Başkan Erdoğan. İstanbul İl Teşkilatı'nda üyelerle ilgili bir ödül törenindeyiz. Üyeliğiniz hayırlı olsun.

İlhami: Sağolun efendim. Allah size ömür versin.

Başkan Erdoğan: Kaç kardeşsiniz? İllahi yoksa kardeşlerin sayısını bilmiyor musun?

İlhami: 5 kardeşiz.

Başkan Erdoğan: Maşallah. Evlisin? Kaç çocuk var?

İlhami: 5 çocuk var.

Başkan Erdoğan: Sen baya hızlı gidiyorsun. Allah eksikliğini vermesin. Memleket neresi?

İlhami: Alanya.

Başkan Erdoğan: Bak şu anda il teşkilatındayız. Bini aşkın kardeşimiz var. Senin üyeliğini tebrik ediyorlar. Bütün aileye selamlarımızı ilet. Sadece senin üyeliğin yetmez. Senden yeni yeni üyeler bekliyorum.

İlhami: İnşallah efendim.