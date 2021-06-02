Başkan Erdoğan canlı yayında müjdeyi verdi

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/baskan-erdogan-canli-yayinda-mujdeyi-verdi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Başkan Recep Tayyip Erdoğan canlı yayında gazetecilerin gündeme dair sorularını yanıtladı. Erdoğan, "Cuma günü Zonguldak'ta Uzun Mehmet Camii'nin açılışını yapacağız. Orda bir müjde açıklayacağız. Oradan Kanuni Sondaj gemisi ile bağlantı kurup açıklamamızı yapacağız. Yeni çok modern bir maske fabrikasının açılışını da aynı gün yapacağız." ifadelerini kullandı.