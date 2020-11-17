Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonları saat 10 ila 20 arasında sokağa çıkma yasağı getirildi. Okullarda yüz yüze eğitim-öğretim yıl sonuna kadar uzatıldı. 65 yaş üzeri sonrası 20 yaş altına da sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Halı saha ve kıraathanelerin faaliyetlerine son verilirken, halı sahalarında kapatılacağı açıklandı. İşte Başkan Erdoğan'ın açıkladığı yeni koronavirüs tedbirleri...
Başkan Erdoğan canlı yayında yeni koronavirüs tedbirlerini açıkladı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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