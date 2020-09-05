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    Başkan Erdoğan Çengelköy'de Yeşilyurt ailesinin evine konuk oldu

    Giriş Tarihi: 05.09.2020, 20:18

    Recep Tayyip Erdoğan, Çengelköy'de kendisini davet eden bir vatandaşın isteğini kırmadı. Erdoğan Uğur Yeşilyurt isimli kişinin bahçesinde aile üyeleri ile birlikte çay içti. Erdoğan'a ziyaretinde Rıdvan Dilmen'de eşlik etti.

    Uğur Yeşilyurt isimli vatandaş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Çengelköy'deki evlerine davet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeşiyurt'un isteğini geri çevirmedi. Erdoğan aile ile birlikte bahçede çay içti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ailenin küçük üyesine oyuncak araba hediye etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretinde Rıdvan Dilmen de eşlik etti.

    DHA

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