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    Başkan Erdoğan cuma çıkışı duyurdu: KKTC'de bir müjde vereceğim

    Giriş Tarihi: 16.07.2021, 14:28

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ayasofya Camii'nde kıldığı cuma namazı sonrası gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Pazartesi günü KKTC'ye seyahatimiz var. Geniş bir heyetle gerçekleştireceğiz. Birinci gün KKTC parlamentosunda milletvekillerine hitabımız olacak. KKTC'de müjdesini parlamentoda vermek istiyorum. Güzel bir adımımız var." dedi

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