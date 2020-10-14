Başkan Erdoğan'dan Karadeniz'de son dakika yeni doğal gaz müjdesi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de düzenlenen AK Parti Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, konuşmasında; Karadeniz'deki doğal gaz rezervinin ardından keşfedilen yeni rezervi 17 Ekim 2020 Cumartesi günü Fatih Sondaj gemisinde açıklayacağı müjdesini verdi.
Başkan Erdoğan: Cumartesi yeni müjde vereceğiz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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