Son dakika haberi! Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, parti genel merkezinden canlı bağlantıyla katıldığı AK Parti Ağrı, Ardahan, Bolu, Diyarbakır, Hatay 7. olağan il kongrelerinde açıklamalarda bulundu. Terörle mücadelenin aralıksız devam ettiğini ifade eden Başkan Erdoğan, "Milletimizin birliğine kasteden alçaklara döktükleri her kanın hesabını misliyle soruyoruz. Bütün o teröristleri buluyor, inlerini başlarına geçiriyoruz." dedi.
Başkan Erdoğan: Cumhur İttifakı teröristleri inlerinde bitire bitire yoluna devam edecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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