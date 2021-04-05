Başkan Erdoğan darbe imalı bildiriye sert tepki gösterdi: Art niyetli bir girişimdir

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/baskan-erdogan-darbe-imali-bildiriye-sert-tepki-gosterdi-art-niyetli-bir-girisimdir" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün saat 15:00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde değerlendirme toplantısına katıldı. Gündem ise 104 amiralin darbe imalı bildirisi. Başkan Erdoğan'ın toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Az önce yaptığımız toplantıda 2 gündür ülkemizi meşgul eden meselenin tartışmalarını ayrıntılarıyla değerlendirdik. Bir gece yarısı yapılan bu eylem yönetimi tartışmaları itibariyle kesinlikle art niyetli bir girişimdir. Hiçbir emekli kamu görevlisinin de topluca bu teşebbüs etme hakkı yoktur." dedi.