Başkan Erdoğan "Darbeler ve Demokrasi Söyleşisi"de konuştu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Aydın Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nde "Darbeler ve Demokrasi Söyleşisi"ne katıldı. Başkan Erdoğan burada önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "27 Mayıs, ülkemizi bitip tükenmek bilmeyen darbeler, cuntalar, vesayet rezilliğinin içine sokan habis hastalığın ilk atağıdır. Alçak oyunları bozacak güçteyiz" dedi.
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